بتهمة الاتجار بالبشر.. اعتقال سباحة سورية

وجهت الشرطة اليونانية تهمة مساعدة مهاجرين غير شرعيين على دخول البلاد للسباحة السورية ساره مارديني، وفق ما أفاد محاميها الأربعاء مؤكدا أنها موقوفة حاليا.



واعتقلت ساره مارديني (23 عاما)، الحاصلة على حق اللجوء في ألمانيا، الأسبوع الماضي في عملية ذكرت الشرطة أنها تهدف إلى تفكيك "شبكة إجرامية" تضم 30 عضوا في منظمة غير حكومية تنشط في جزيرة ليسبوس حيث يعيش آلاف المهاجرين في مخيمات.



وقال محاميها هاريس بيتسيكوس "من الواضح لي أن هذه قضية تجريم لتقديم المساعدة للاجئين"، مضيفا أن موكلته معتقلة في سجن خارج أثينا.



وأضاف أن مارديني التي نفت التهم الموجهة إليها، كانت منقذة متطوعة في "المركز الدولي للاستجابة للطوارئ" في جزيرة ليسبوس.



واعتقل أيضا أحد مسؤولي المنظمة غير الحكومية، اليوناني ناسوس كاراكيتسوس، والمتطوع الإيرلندي شون بايندر.



وسُلطت الأضواء في 2015 على معاناة ساره وشقيقتها يسرى للوصول إلى ليسبوس من تركيا عندما استخدمتا مهاراتهما في السباحة لإيصال قاربهما الذي كان على وشك الغرق وعلى متنه 18 شخصا إلى البر.



وحصلت سارة على منحة لدراسة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في كلية بارد في برلين بينما شاركت شقيقتها يسرى في فريق اللاجئين خلال دورة ألعاب ريو دي جانيرو 2016 الأولمبية.



وقالت مديرة الجامعة الألمانية التي أعربت عن التزامها بمساعدة اللاجئين "نحن على اتصال بمحامي ساره ويبدو أن هذه الاتهامات التي من الواضح أنها غير مدعومة بأدلة تهدف أكثر إلى وقف عمليات المنظمة غير الحكومية المعنية من ارتباطها بأي أعمال قامت بها ساره أو باقي المتطوعين".



وأكدت أن "الأولوية هي لإخراجها من السجن".



وتتهم الشرطة أعضاء المنظمة بتقديم مساعدة مباشرة لمهربي البشر عبر طلب الحصول على تحذير مسبق بوصول دفعات المهاجرين بدون إبلاغ السلطات بهذه المعلومات.