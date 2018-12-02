بتهمة التجسس.. إيران تعتقل خبيرة سكانية

اعتقلت السلطات الإيرانية خبيرة في شؤون السكان والخصوبة بتهمة العمل مع "شبكات تجسس" أجنبية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الأحد.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل الاتهامات، لكنها نقلت عن محام قوله إن المتهمة تدعى ميمنة حسيني شافوشي.

وتعمل شافوشي في كلية التطور السكاني والصحة العالمية في جامعة ملبورن الأسترالية. ونشرت على نطاق واسع مقالات بشأن سياسات الخصوبة وتنظيم الأسرة في إيران.

ونشرت صحيفة "كيهان" المتشددة السبت تقريرا عن اعتقال عدد من "النشطاء ... الذين يتخذون الأنشطة العلمية غطاء لاختراق هيئات حكومية".

وقالت إنهم تلاعبوا بالإحصاءات وسلموا معلومات حساسة إلى أعداء إيران في إطار جهود "الغزو الثقافي والاجتماعي" للبلاد.

وكانت إيران تعد سابقا بمثابة قصة نجاح دولية في السيطرة على عدد السكان إذ انخفض معدل المواليد من سبعة أطفال لكل امرأة إبان الثمانينات إلى 1.66 في 2016، حسب أرقام البنك الدولي.

وفي العام 2000، حاز وزير الصحة الإيراني الأسبق علي رضا مرندي جائزة الأمم المتحدة للسكان تقديرا لمبادرته لتنظيم الأسرة.

وكتبت شافوشي كثيرا عن هذه الجهود التي وصفتها بأنها "أسرع انخفاض مسجل في الخصوبة على الإطلاق".

لكن السلطات الإيرانية تنبهت لاحقا إلى أنها تجاوزت أهدافها، مع انخفاض عدد المواليد إلى أقل من المعدل المرجو للحفاظ على نمو السكان.

وفي العام 2012، قال المرشد الأعلى للثورة على خامئني إن بلاده ارتكبت خطئا في مواصلة تبني سياسات تنظيم الأسرة في تسعينات القرن الفائت، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لمضاعفة عدد السكان إلى 150 مليون نسمة.

وذكرت "كيهان" أنّ "أعداء إيران يستخدمون خبراء في مجال السكان لمجابهة الجهود الأخيرة عبر تقليل خطورة الأزمة السكانية الحالية".