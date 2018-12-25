بتهمة 'التجمهر'.. حكم بسجن صحافي في الجزائر

أصدرت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية الثلاثاء حكما بالسجن سنة مع النفاذ وفرض غرامة مالية بحق الصحافي عدلان ملاح بتهمة "التجمهر".

وأكد عبد الغني بادي محامي الصحافي وهو واحد من 30 محاميا تطوعوا للدفاع عن ملاح أن "المحكمة حكمت أيضا على المصور عبد العزيز عجال أربعة أشهر مع النفاذ بتهم التجمهر والتحريض على التجمهر".

وعبر بادي عن "الصدمة لإدانة مواطن جزائري في 2018 بالسجن بتهم تجاوزتها الدول المتقدمة "لأن "حق التظاهر مكفول دستوريا".

وأكد المحامي أن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم لإعادة المحاكمة "خلال أقل من شهرين كما ينص عليه القانون، وفي انتظار ذلك سيبقى ملاح في الحبس".

وكانت قوات الأمن اعتقلت ملاح في التاسع من الشهر الجاري مع مجموعة من الأشخاص أثناء مشاركتهم في تظاهرة لدعم المغني رضا حميميد، الملقب بـ"رضا سيتي 16" الموقوف منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونفى ملاح التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه كان يؤدي عمله كصحافي أثناء توقيفه.

وتمنع السلطات الجزائرية التظاهرات أو التجمعات في العاصمة منذ سقوط العديد من القتلى في إحدى التظاهرات عام 2001.