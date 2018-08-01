بتهمة قتل 370 شخصا.. محاكمة ثمانية عراقيين من عائلة واحدة

قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي الأربعاء إن ثمانية أشخاص من عائلة واحدة متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش المتشدد سيحاكمون بتهمة قتل 370 شخصا جنوب الموصل.

وأوضح المتحدث عبد الستار بيرقدار أن "القوات الأمنية ألقت القبض على ثمانية إرهابيين وهم من عائلة واحدة تولوا قيادة أعمال التنظيم في جنوب الموصل".

وأضاف أن "المتهمين اعترفوا باشتراكهم في ارتكاب مجزرة الخسفة بإلقاء منتسبين إلى القوات الأمنية ومدنيين في حفرة كبيرة وعميقة في منطقة حمام العليل".

وتقع حفرة "الخسفة" السيئة الصيت، وهي عبارة عن منخفض طبيعي كبير، على بعد ثمانية كيلومترات جنوب الموصل، وتعد إحدى أكبر المقابر الجماعية في العراق وقد استخدمها المتشددون لتنفيذ إعدامات.

وأعلنت القوات العراقية في تموز/يوليو استعادة السيطرة على مدينة الموصل بعد تسعة أشهر من المعارك الدامية مع داعش، قبل أن تفرض سيطرتها في نهاية شهر آب/أغسطس من العام نفسه على كامل محافظة نينوى.