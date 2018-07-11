بحرينية تقود طائرة مقاتلة لأول مرة في تاريخ المملكة

قادت البحرينية الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، العضو في العائلة الحاكمة، طائرة مقاتلة الأربعاء، لتصبح أول امرأة في المملكة الخليجية تقدم على ذلك.

وقامت الشيخة عائشة بالإقلاع بالطائرة القتالية من طراز «هوك» من قاعدة الشيخ عيسى الجوية جنوب المملكة، في طلعة جوية استمرت ساعة واحدة، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية «بنا».

وذكرت الوكالة أن الشيخة عائشة التي تحمل رتبة ملازم ثان هي أول بحرينية تقود طائرة حربية في تاريخ سلاح الجو الملكي البحريني.

ونقلت عن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أن الشيخة عائشة سجلت إنجازاً في تاريخ سلاح الجو الملكي.