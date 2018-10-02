بحلول 2023.. حجم سوق الدفع الذكي يصل 45 مليار دولار

توقعت دراسة اقتصادية حديثة أن يبلغ إجمالي المعاملات النقدية عبر أنظمة الدفع الذكي في متاجر التجزئة حوالي 45 مليار دولار في عام 2023.

الدراسة الصادرة عن مجموعة "جونيبر" للأبحاث كشفت أن حجم التعاملات المالية من خلال تلك الأنظمة يبلغ 253 مليون دولار في عام 2018 حتى الآن.

ويقصد بأنظمة الدفع الذكي، الأجهزة أو التكنولوجيا أو تطبيقات الهواتف المحمولة التي تسمح للعملاء بالدفع مقابل مشترياتهم من دون اللجوء إلى موظفي المتاجر.

وتقول الدراسة إن نحو 32 مليون شخص سيستخدمون هذه الأنظمة بحلول العام 2023.

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وأشارت الدراسة إلى أن تجربة المستهلك ستتغير مع اختلاف أنماط وأنظمة التسوق والدفع، والتي ستعتمد على تقنيات مختلفة.

وترجح الدراسة أن تزيد في السنوات المقبلة معدلات الشراء باستخدام أجهزة المساعدة الشخصية والروبوتات داخل المتاجر.

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