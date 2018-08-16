بحلي أمازيغية.. مادونا تحتفل بعيد ميلادها في مراكش

اختارت النجمة العالمية، مادونا، مدينة مراكش المغربية، للاحتفال بعيد ميلادها الذي يوافق السادس عشر من شهر أغسطس، كما ظهرت في عدة صور وهي ترتدي أكسسوارات أمازيغية.

وتشاطرت مغنية البوب الأميركية، قبل يومين أول صورة لها وهي تضع أكسسوارات فضية انتبه كثيرون إلى أنها أمازيغية، ثم تشاطرت بعد ذلك عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو قصيرا لجولة ليلية قامت بها بأحد أحياء المدينة، حيث كان يسمع صوت الآذان.

وتوالت صور النجمة الشهيرة من المدينة الحمراء إذ نشرت مقطع فيديو من إحدى محلات بيع الحلويات في المدينة الحمراء، وبعدها نشرت صورا جديدة عبر مختلف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، تظهر فيها وهي ترتدي أكسسوارات أمازيغية وعلقت على إحداها بالقول "الاحتفاء بالثقافة الأمازيغية" لافتة إلى وجودها في مراكش.​

ولا تعتبر مادونا النجمة الأولى التي تختار المغرب وتحديدا مراكش للاحتفال بعيد ميلادها، فقد سبق للعديد من النجوم العالميين القيام بالمثل، كنجم كرة القدم، ديفيد بيكهام، والمغنية العالمية كاتي بيري، والممثل العالمي أورلاندو بلوم.

المصدر: أصوات مغاربية