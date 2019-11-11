بخلاف ما أعلنه روحاني.. طهران تخفض توقعاتها من حقل النفط الجديد

خفض وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه الاثنين التقديرات حول حقل النفط الجديد الذي أعلن الرئيس حسن روحاني الأحد اكتشافه، مشيرا إلى أنه لن يضيف إلى الاحتياطي النفطي الايراني المثبت سوى 22 مليار برميل.

وكان روحاني أعلن الأحد أن الشركة الوطنية للنفط "عثرت على حقل يحتوي على 53 مليار برميل" من الاحتياطات النفطية.

وتبلغ مساحة الحقل 2400 كلم مربع ويقع في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، وفق ما قال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الإيراني.

ويمتد الحقل الجديد البالغ عمقه 80 متر، لمسافة نحو 200 كلم من حدود محافظة خوزستان مع العراق إلى مدينة اميدية.

وإيران من الدول المؤسسة لأوبك وتملك رابع أكبر احتياطي من النفط وثاني احتياطي من الغاز في العالم.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران بسبب أنشطتها النووية ودعمها لمليشيات في منطقة الشرق الأوسط، حيث قوضت تلك العقوبات من قدرات إيران على بيع النفط، وأدت إلى تقييد اقتصاد البلاد.