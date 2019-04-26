بخماسية.. ليفربول يتصدر الدوري مؤقتا

أكد ليفربول استعداده لقمته المرتقبة أمام برشلونة الإسباني الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، باستعادته لصدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه هادرسفيلد بخماسية نظيفة الجمعة على ملعب "أنفيلد رود" في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين.

وحسم ليفربول نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف، وفرض مهاجماه الدوليان المصري محمد صلاح وساديو مانيه نفسيهما نجمين للمباراة بتسجيل كل منهما لثنائية الأول في الدقيقتين 45+1 و83، والثاني في الدقيقتين 23 و66، فيما افتتح الغيني نابي كيتا التسجيل في الثانية الخامسة عشرة، ليكون الفوز بنكهة إفريقية.

وانفرد صلاح بصدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا بفارق هدف واحد أمام مانيه الذي انتزع المركز الثاني بفارق هدف أمام مهاجمي أرسنال الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ ومانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وبات صلاح ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسمين متتاليين بعد روبي فاولر (1994-1995 و1995-1996) والأوروغوياني لويس سواريز (2012-2013 و2013-2014).

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة في غلة قياسية في تاريخه في الدوري، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي يستضيف بيرنلي الأحد، فيما تجمد رصيد هادرسفيلد صاحب المركز الأخير وأول الهابطين عند 14 نقطة.

وخاض ليفربول المباراة في غياب مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب الإصابة فدفع مدربه الألماني يورغن كلوب بدانيال ستاريدج مكانه، كما أشرك المدافع الكرواتي ديان لوفرن مكان الكاميروني جويل ماتيب.