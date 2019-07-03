بدءا من الأحد.. إيران تعلن رفع إنتاج اليورانيوم المخصب

أعلن الرئيس الايراني، حسن روحاني، الأربعاء نية بلاده إنتاج المزيد من اليورانيوم المخصب، اعتبارا من 7 تموز/يوليو (الأحد)

وتفوق الحد الاقصى المسموح به ضمن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى والبالغ 3.67 في المئة لدرجة النقاء.

وقال روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب شريط فيديو بثه التلفزيون الإيراني: "في 7 تموز/يوليو، درجة التخصيب لن تبقى على 3.67%، سنضع هذا الالتزام جانبا، وسنرفع الدرجة الى أعلى من 3.67% بقدر ما نريد، وبقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا".

هذا وأثار رفع تخصيب الجمهورية الإسلامية لليورانيوم الكثير من الجدل خلال الأسبوع الماضي بعدما أعلنت وكالة الطاقة الذرية تخطي طهران للحد المتفق عليه من 202.8 كيلوغرام ليصل مخزون إيران 205 كيلوغرامات من اليورانيوم منخفض التخصيب.

في خطوة دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، ليقول: "هم يعرفون ما يفعلونه.. إيران تلعب بالنار".