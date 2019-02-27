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بدء أعمال قمة ترامب-كيم

لقاء الرئيس دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي

بدأت الأربعاء أعمال القمة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأعرب الرئيس ترامب عن اعتقاده بأن القمة مع كيم ستكون "ناجحة جدا". فيما أشار كيم إلى أنه متأكد من أنه سيتم التوصل إلى نتيجة هذه المرة.

وقال كيم لترامب "أنا متأكد من أننا سنخرج بنتيجة هذه المرة. وأضاف "سأفعل ما بوسعي لتحقيق ذلك".

لحظة المصافحة بين الرئيس ترامب وكيم
لحظة المصافحة بين الرئيس ترامب وكيم

وأظهر الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفاؤلا في مستهل قمتهما الثانية بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي في سنغافورة.

وتصافح الرجلان أمام كاميرات وسائل الأعلام الأميركية والكورية الشمالية داخل فندق فخم وسط في العاصمة الفيتنامية.

لحظة المصافحة بين الرئيس ترامب وكيم
لحظة المصافحة بين الرئيس ترامب وكيم

وتطالب واشنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، لكن لم يحصل أي تقدم واضح في هذا المجال منذ لقاء سنغافورة.

لقاء الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
لقاء الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مأدبة عشاء
الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مأدبة عشاء

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