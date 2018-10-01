بدء إزالة الألغام على الحدود بين الكوريتين

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن قوات من الكوريتين بدأت الاثنين إزالة الألغام الأرضية على امتداد الحدود شديدة التحصين بين البلدين، في إطار اتفاق على تهدئة التوترات وبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية.

وجرى الاتفاق على تفاصيل المشروع خلال قمة عقدت الشهر الماضي في بيونغ يانغ بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجانبين اتفقا على إزالة الألغام الأرضية مما يطلق عليه المنطقة الأمنية المشتركة في بانمونغوم على مدى 20 يوما، مشيرة إلى أن مهندسين عسكريين سيقومون بالمهمة على الجانب الكوري الجنوبي.

ولم يرد تأكيد من كوريا الشمالية حول بدء قواتها العملية.

ويشمل الاتفاق كذلك إزالة مواقع الحراسة والأسلحة من المنطقة الأمنية المشتركة بعد إزالة الألغام وأن تكون القوات الباقية هناك غير مسلحة.

والمنطقة الأمنية المشتركة هي الوحيدة في المنطقة منزوعة السلاح الممتدة مسافة 250 كيلومترا، التي تتواجه فيها قوات الكوريتين إلى جانب قوات تابعة للأمم المتحدة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 أطلقت القوات الكورية الشمالية النار على أحد جنودها لدى محاولته الفرار إلى الجنوب.

ومنذ ذلك الحين شهدت المنطقة أول قمة بين زعيمي الكوريتين في نيسان/أبريل واجتماعا آخر في أيار/مايو.

وفي قمة نيسان/أبريل أعلنت الكوريتان نيتهما تحويل المنطقة منزوعة السلاح، التي كانت على مدى فترة طويلة رمزا للتوتر والانقسام، إلى منطقة سلام.