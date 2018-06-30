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شكوى قطر ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تبدأ المداولات

قصر السلام حيث مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي

قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي إنها بدأت المداولات لاتخاذ القرار في الطلب الذي تقدمت به قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، وطالبت فيه بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال "التمييز العنصري".

وقالت المحكمة في بيان إن المداولات تأتي بعد أن انتهت جلسات النقاش التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام في مقر المحكمة في لاهاي من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين.

وبحسب المحكمة فإن الوفد القطري طلب من المحكمة خلال النقاشات وقف مجموعة من التدابير، تقول قطر إن دولة الإمارات قامت بها ضد الرعايا القطريين، بينما طلب وفد الإمارات من المحكمة رفض الطلب القطري.

وقد وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش في تغريدة السبت المرافعات القطرية في المحكمة الدولية بـ "البكائيات" :​

وكان قرقاش قد أكد أن اتهام قطر للإمارات بـ "التمييز العنصري" ضد مواطنيها، مناف للواقع وفيه تزييف للحقائق:

​يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية حول الدعوى القطرية سيصدر في جلسة علنية يحدد موعدها في وقت لاحق.

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