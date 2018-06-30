شكوى قطر ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تبدأ المداولات

قالت محكمة العدل الدولية في لاهاي إنها بدأت المداولات لاتخاذ القرار في الطلب الذي تقدمت به قطر ضد الإمارات العربية المتحدة، وطالبت فيه بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال "التمييز العنصري".

وقالت المحكمة في بيان إن المداولات تأتي بعد أن انتهت جلسات النقاش التي انعقدت على مدى ثلاثة أيام في مقر المحكمة في لاهاي من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين.

وبحسب المحكمة فإن الوفد القطري طلب من المحكمة خلال النقاشات وقف مجموعة من التدابير، تقول قطر إن دولة الإمارات قامت بها ضد الرعايا القطريين، بينما طلب وفد الإمارات من المحكمة رفض الطلب القطري.

وقد وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش في تغريدة السبت المرافعات القطرية في المحكمة الدولية بـ "البكائيات" :​

يستمر تعثر المرتبك في حلّ أزمته عبر إستجدائه التدخل الغربي وبكائياته في المحاكم والمنظمات الدولية، الشعب القطري يستحق مصارحة حكومته، أزمتة المرتبك ممتدة وستطول مالم يعالج سياساته المغرضة ويطرق باب الرياض. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 30, 2018

وكان قرقاش قد أكد أن اتهام قطر للإمارات بـ "التمييز العنصري" ضد مواطنيها، مناف للواقع وفيه تزييف للحقائق:

إطلعت محكمة العدل الدولية على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنون يتعالجون و رخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير والتزييف في المحاكم الدولية سبق لقطر أن مارسته وكان حبله قصير. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 28, 2018

مرافعات الفريق القانوني للامارات كذبت و بالأدلة ادعاءات المظلومية و كشفت أن قضية الحكومة القطرية جعجعه إعلامية سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب و المسؤولية الإنسانية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 28, 2018

​يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية حول الدعوى القطرية سيصدر في جلسة علنية يحدد موعدها في وقت لاحق.