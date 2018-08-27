بدء تطبيق عقوبات أميركية جديدة على موسكو

دخلت العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة المفروضة على روسيا حيز التنفيذ الاثنين، بعد اتهام موسكو بالوقوف وراء هجوم بمادة نوفيتشوك السامة في المملكة المتحدة.

وتوصلت الولايات المتحدة في بداية آب/اغسطس إلى أن موسكو مسؤولة عن تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري بمادة نوفيتشوك.

والعقوبات التي دخلت حيز التنفيذ تشمل تصدير بعض المنتجات التكنولوجية ومبيعات الأسلحة إلى روسيا. لكن واشنطن استثنت من اللائحة عددا من السلع وما له علاقة بالتعاون الفضائي، تحت اسم "مصالح الأمن القومي".

