بدء محاكمة أميركي متهم بالتجسس لصالح الصين

مثل أحد منظمي الرحلات السياحية في كاليفورنيا، الأربعاء، أمام محكمة أميركية بتهمة نقل وثائق تمس الأمن القومي إلى مسؤولين في الصين.



ويقول ممثلو الادعاء إن شيويهوا إدوارد بنغ شارك في عمليات تسليم وتسلم مجهولة، حيث ترك أموالا في غرف فندقية مقابل الحصول على وثائق مخزنة على بطاقة رقمية قدمها شخص يعمل سراً مع مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي).



وقالت السلطات إن بنغ كان سيأخذ البطاقة ويسافر إلى بيجين للقاء ضباط في الاستخبارات الصينية.



وألقي القبض على بنغ البالغ من العمر 56 عاما الجمعة في منزله في هايوارد في منطقة خليج سان فرانسيسكو وأمرت السلطات باحتجازه دون السماح بخروجه بكفالة.



وتقول الشكوى الجنائية إن بنغ، الذي مثل أمام المحكمة الأربعاء، مواطن أميركي متجنس.



ولم يرد مكتب المحامي العام الفيدرالي، الذي يمثل بينغ، على الرسائل التي تطلب التعليق.