بدء محاكمة زوجة نتانياهو في قضية احتيال

تبدأ الأحد محاكمة سارة نتانياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" لإنفاقها أكثر من 80 ألف يورو على وجبات طعام وذلك على نفقة دافعي الضرائب.

ويُشتبه بأن سارة نتانياهو طلبت بين أيلول/سبتمبر 2010 وآذار/مارس 2013 لنفسها وأفراد من عائلتها ومدعوين لديها، مئات وجبات الطعام بقيمة "أكثر من 350 ألف شيكل" (96.4 ألف دولار أميركي)، حسب وزارة العدل.

ويتهمها القضاء بأنها كذبت عندما تذرعت بعدم وجود طباخ في مقرّ رئيس الوزراء، لتبرير طلب وجبات طعام من مطاعم مختلفة في القدس عشرات المرات في الشهر نفسه.

ويتمّ التحقيق مع مساعد المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء عزرا سايدوف. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نص قرار الاتهام أن سايدوف كان متواطئاً مع سارة نتانياهو في الإيحاء بأنه لم يكن هناك أي طباخ يعمل في المقر.

ويتوقع أن تستمر المحاكمة التي تنظرها محكمة الدرجة الأولى في القدس أشهرا.

وقد لا تكون للقضية المقامة ضد زوجة نتانياهو أثر سياسي فوري على رئيس الوزراء. إلا أنها تُضاف إلى قضايا الفساد العديدة التي تهدد حكمه المستمر منذ عام 2009.

وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الأقل وقد أوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.

ويؤكد نتانياهو براءته معتبرا أنه يتعرض لحملات عشوائية من قبل وسائل الاعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.