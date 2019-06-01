بدء موسم الأعاصير الأميركي

يبدأ فصل الأعاصير في المحيط الأطلسي السبت ونبهت السلطات الأميركية مواطني المناطق الساحلية إلى ضرورة تخزين المواد اللازمة والتزام الحذر بعد موجة من العواصف العنيفة في السنوات الماضية.

في السنوات الثلاث الأخيرة اجتاحت أربعة أعاصير قوية فلوريدا أو عبرت سواحل الولاية بعد عقود من هدوء نسبي.

لكن مدير المركز الوطني للأعاصير في ميامي كين غراهام قال إنه "يتعين الاستعداد كل سنة".

وغراهام، الخبير في الأرصاد، قال إن عدد العواصف القوية التي ضربت في السنوات الماضية، جعلت الناس أكثر إدراكا بالحاجة إلى التزود بالماء والغذاء والدواء عندما تكون عاصفة قادمة.

في 2016 كان الاعصار هيرمين أول إعصار يضرب فلوريدا منذ عقود. تلاه الإعصار ماثيو الذي تسبب بأضرار واسعة في هايتي لكن نجت منه فلوريدا إلى حد كبير.

في السنة التالية عاث الأعصار إيرما خرابا في منطقة الكاريبي وجزر فلوريدا كيز. وفي 2018، دمرت العاصفة مايكل من الدرجة الخامسة، الشريط الأرضي الضيق في فلوريدا المعروف ب"بانهاندل".

وتعرضت أجزاء أخرى من الولايات المتحدة في السنوات الماضية لعواصف قوية مدمرة. فقد ضرب هارفي هيوستن في 2017 فيما اجتاح الإعصار ماريا بورتوريكو في نفس العام.

والعام الماضي ضرب الإعصار فلورنس ولايتي نورث كارولينا وساوث كارولينا.

والعديد من تلك المناطق لا تزال تسعى لتجاوز الأضرار التي خلفتها العواصف العنيفة.

ويستمر فصل الأعاصير الأطلسية من الأول من حزيران/يونيو حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر.



