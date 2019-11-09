بداية من ديسمبر.. نتفليكس لن يعمل على هذه الأجهزة

أعلنت شركة نتفليكس عن نهاية دعمها لعدد من الأجهزة القديمة، بما في ذلك أجهزة سامسونغ الذكية وأجهزة التلفزيون "فيزيو" القديمة، وكذا الأجهزة التي تعتمد على نظام Roku من الجيل الأول.

وقالت نتفليكس "إذا كنت لا تزال تستخدم أحد هذه الأجهزة، فبداية من الأول ديسمبر القادم ستحتاج إلى شراء جهاز بث جديد أو استبدال الجهاز الحالي بنموذج أحدث".

شركة سامسونغ قالت من جانبها إن هذه الخطوة ستؤثر على مجموعة أجهزة التلفزيون التي أنتجتها بين عامي 2010 و2011.

ويميل المطورون إلى توقيف دعم الأجهزة القديمة، إذ سبقت نتفليكس كل من "هولو" (HULU) ويوتيوب إلى توقيف دعمهما للكثير من الأجهزة.

ويطرح مشكل دعم أجهزة التلفزيون القديمة أكثر من أجهزة الهواتف أو اللوحات لأن الأشخاص يميلون إلى استخدام أجهزة التلفزيون فترة أطول من الأجهزة الأخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وفي وقت سابق من هذا العام، توقفت Hulu دعمها لأجهزة تلفزيون "أل جي" المصنعة قبل عام 2014، كما تخلى يوتيوب سنة 2016 عن دعمه لتلفزيونات "صوني" دفعة 2012.

وبغض النظر عن عدد تطبيقات البث المضمنة التي يدعمها التلفزيون عند إطلاقها، فمن المحتمل أنك في النهاية سيكون عليك شراء جهاز فك التشفير، ينصح المختصون.