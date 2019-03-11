بدعم سعودي.. سعر النفط يرتفع

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الاثنين مدعومة بتعليقات من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو حزيران.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.79 دولارا للبرميل في التسوية مرتفعة 72 سنتا، بما يعادل 1.28 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا بما يوازي 1.28 بالمئة، إلى 66.58 دولار للبرميل في التسوية.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لرويترز الأحد إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج أوبك وحلفائها، ومن بينهم روسيا، قبل اجتماع يونيو حزيران.

وتلقى أسواق النفط بصفة عامة دعما هذا العام من تخفيضات الإنتاج الجارية التي تنفذها المجموعة المسماة أوبك، والتي تعهدت بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ بداية العام لتقليص الفائض ودعم الأسعار.

وستعقد المجموعة اجتماعا يومي 17 و18 أبريل نيسان، وستعقد اجتماعا آخر في 25 و26 يونيو حزيران لمناقشة سياسة الإنتاج.

وقال مسؤول سعودي إن بلاده تخطط لخفض صادرات النفط الخام في أبريل نيسان إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميا.

ولقيت أسعار النفط دعما من أحدث تقرير أسبوعي لشركة خدمات الطاقة الأميركية بيكر هيوز الذي أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة لإنتاج نفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع تسعة إلى 834 منصة.

المصدر: رويترز