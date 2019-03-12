بدون إعلام.. محاكمة الهذلول واليوسف والنفجان

تبدأ الأربعاء محاكمة عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة السعودية، محتجزات أغلبهن منذ نحو عام من دون محامين، حسب منظمات حقوقية ونشطاء.

وبعد إعلان أسرة الناشطة لجين الهذلول قبل يومين موعد محاكمتها، ذكرت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان في السعودية الثلاثاء ونشطاء آخرون أن الناشطتين عزيرة اليوسف وإيمان النفجان ستكون محاكمتها الأربعاء أيضا.

وقالت المنظمة على حسابها على تويتر، إن المحكمة حددت الساعة السابعة والنصف صباحا لعزيرة اليوسف والثامنة صباحا للجين الهذلول.

​وكان مكتب النائب العام السعودي أعلن بشكل مفاجئ في بيان رسمي في بداية آذار/ مارس الجاري، انتهاء التحقيق مع نشطاء ينهم نساء، وأنه ستتم إحالتهم إلى المحكمة، من دون أن يحدد عددهم أو التهم الموجهة إليهم أو تاريخ المحاكمة.

وكتبت منظمة العفو الدولية الاثنين: "ستمثل لجين الهذلول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة صباح الأربعاء بدون علم بالتهم الموجّهة إليها وبدون محام. علينا التحرك فورا كي تدرك السلطات السعودية أن عيون العالم مسلطة عليها وأن عليها احترام حقوق الإنسان!".

وأدى احتجاز هؤلاء النشطاء إلى زيادة الانتقادات الدولية للسعودية بعد أن أثار قتل الصحافي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر في القنصلية السعودية بإسطنبول غضبا عالميا.

ودعت أكثر من 30 دولة من بينها كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين الرياض الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن النشطاء في أول انتقاد للسعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ إنشائه في 2006.

ويزعم نشطاء أن بعض هؤلاء المحتجزين ومنهم الهذلول (29 عاما) مسجونون في حبس انفرادي ويعاملون بشكل سيء ويتعرضون لتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.

وينفي المسؤولون السعوديون هذه الادعاءات بوصفها "كاذبة".