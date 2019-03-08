قالت واريس ديري، البدوية الصومالية التي تحولت إلى عارضة أزياء شهيرة، إن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) لا يزال يحدث لأن العالم يغض الطرف عن تلك الجريمة التي ترتكب بحق الفتيات.

واستغلت ديري شهرتها، التي اكتسبتها من ظهورها كعارضة على غلاف تقويم شركة بيريلي العالمية للإطارات وتمثيلها أمام تيموثي دالتون في فيلم "ليفينغ دايلايتس" ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، لشن حملة لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وقالت في المقابلة "إنها أصعب مهمة على الإطلاق أضطلع بها في حياتي. لكن يتعين علي القيام بها لأنه لا أحد آخر لديه هذا الالتزام وسأكمل هذا إلى النهاية".

وتعرضت ديري نفسها لتشويه الأعضاء التناسلية في سن الخامسة، وتوفيت أختها متأثرة بنزيف حاد بعد الختان. وعندما كان عمرها 13 عاما، فرت ديري من زواج رتبه الأهل لتصل في نهاية المطاف إلى لندن.

وتحولت سيرتها الذاتية "زهرة الصحراء" إلى فيلم سينمائي وبصدد أن يحولها جيل ميمرت وأوي فاهرينكروج بيترسين إلى مسرحية موسيقية ستعرض للمرة الأولى في بلدة سانت جالين السويسرية في شباط/ فبراير 2020.

وقالت ديري إنها تشعر بالصدمة والذهول من تحويل قصة حياتها إلى مسرحية دون أن تصل رسالتها بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث إلى مبتغاها. وأضافت "العالم لا يهتم... العالم لا يبالي".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 200 مليون امرأة على قيد الحياة حاليا تعرضن للتشويه، معظمهن في 30 دولة بإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

وتشعر الفتيات الصغيرات بألم شديد جراء تشويه أعضائهن التناسلية، ويسبب ذلك لهن مشكلات صحية طويلة الأمد إذا بقين على قيد الحياة أصلا، ما دفع المجتمع الدولي للاعتراف به على أنه انتهاك لحقوق الإنسان يمثل تمييزا ضد النساء.

وقبيل يوم المرأة العالمي الذي يحل الجمعة، تعمل مؤسسة زهرة الصحراء التي ترأسها ديري مع علامة كوكو دي مير للملابس الداخلية النسائية لصنع فيلم قصير من إخراج المصور البريطاني رانكين بهدف زيادة الوعي بمخاطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

والهدف هو المساعدة في جمع عشرة ملايين توقيع بنهاية 2019 ثم تقديمها للأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت ديري "ليس عدلا أن يستمر كل هذا القدر من الانتهاكات وأن يكتفي العالم بالقول نعم.. نعم نعرف أنها ثقافة".

وأضافت أنها ليست مشكلة خاصة بالنساء فحسب وليست محصورة في عدد قليل من الدول ولكنها ممارسة متفشية بين المهاجرين في إشارة إلى أنها مشكلة مجتمعية. ومضت تقول "هذا انتهاك رهيب حقا للأطفال وهو جريمة. ولا أستطيع أن أقول ذلك مرارا وتكرارا بما يكفي وإنما أريد أن يعترف العالم بهذا وأن يفعل شيئا حياله لأنه فاض الكيل".