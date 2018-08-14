برانسون يستأنف قرار الاعتقال المنزلي: 'أوقفوا التدخلات السياسية'

قال محامي القس الأميركي المحتجز في تركيا آندرو برانسون إن موكله تقدم باستئناف جديد مناشدا المحكمة التركية أن تطلق سراحه من الاعتقال المنزلي وترفع منع السفر المفروض عليه.

وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على الوثيقة التي تطلب من المحكمة أن توقف أي تدخلات سياسية غير قانونية وأن ترفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة على القس.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الثلاثاء أن القائم بالأعمال الأميركية في أنقرة سيزر القس برانسون في أزمير.

وكان مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون التقى الاثنين السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز برانسون. وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن السفير التركي سردار كيليش هو من طلب اللقاء.

وعلى خلفية أزمة القس برانسون، ضاعفت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الألومنيوم والصلب التركية، كما فرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين.

وطالب الرئيس دونالد ترامب بإطلاق سراح برانسون "فورا"، مهددا بعقوبات "كبيرة" على تركيا.

ووضع القس برانسون قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي في تركيا بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بـ "الإرهاب" و"التجسس". وينفي برانسون المقيم منذ نحو عشرين عاما في تركيا حيث يشرف على كنيسة صغيرة، كل الاتهامات الموجهة إليه.