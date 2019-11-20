برزاني: "رسالة واضحة" في احتجاجات العراق

قال رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني إن "عراق ما بعد احتجاجات أكتوبر لن يكون كما قبله".

وتابع برزاني خلال مداخلة له في اليوم الثاني لمنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط والذي ينعقد في الجامعة الأميركية بمحافظة دهوك أن "ما يجري في العراق له عنوان بارز وهو العراق ما بعد أكتوبر ليس كما قبله، وهذه الرسالة وصلت بوضوح".

وتابع "الرسالة واضحة.. الشعب العراقي يقول لقد تعبنا من هذه الأوضاع والمحتجون ليست لديهم قيادة وهم لا يرغبون أصلا بأن تكون لديهم قيادة، إنه جيل غاضب من كل شيء، لا أحد يوجههم ولكن في نفس الوقت ليس من الواضح ماذا يريدون بالضبط وما لذي يريدون تغييره بدقة".

وأضاف متحدثا عن إقليم كردستان "ليست لدينا أي مخاوف من أي تعديل أو تغيير في الدستور ونحن نؤيد أي تعديل يؤدي إلى تحسين حياة العراقيين ويمكننا دراسة أي تعديل على أي مادة إن كانت فيه مصلحة العراقيين".

برزاني أكد كذلك أن "مشكلة العراق تكمن في طريقة إدارته، وفي نظامه السياسي، وقال "نحن واضحون جدا ونرغب في حل مشاكلنا ضمن الإطار العراقي".

من جانبه، اعتبر مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لديه الرغبة الجدية في حل كل مشاكل البلاد.

وأضاف "نحن نسلك الطريق الصحيح من أجل وضع الحلول للخلافات ورئيس الوزراء العراقي لديه الرغبة الجدية في حل المشاكل".

وتابع أن "تشكيل الحكومة العراقية فرصة جديدة لحل كافة القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتطوير العلاقات بينهما".

وقال أيضا إن "القضية الكردية واحدة من أكبر القضايا في الشرق الاوسط وإحدى أسباب عدم الاستقرار في المنطقة".

وأكد أن "إقليم كردستان بإمكانه أن يلعب دورا مهما في حل مشاكل العراق وينبغي أن نجسد جميعا شراكة حقيقية في العراق وعند تعديل الدستور ينبغي أن يتم مراعاة حقوق كافة الأطراف".

وقال الفياض "كما يعاني إقليم كردستان من مشاكل داخلية كذلك المناطق العراقية الأخرى لديها مشاكل داخلية والصراع الأميركي الإيراني أحد هذه المشاكل".

ولفت الفياض إلى أن سبب المشكلة لا يكمن في الدستور بحد ذاته، بل ينبغي التركيز على إيلاء الاهتمام أكثر بالدستور وتطبيقه.

وانطلقت في الجامعة الأميركية بمحافظة دهوك صباح الثلاثاء أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط.

ويحضر المنتدى العديد من الشخصيات والمختصين والخبراء بالشؤون السياسية والأمنية في إقليم كردستان والعراق والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا.