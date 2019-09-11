Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
منوعات

برشلونة تستضيف عرضا للسيرك عن ميسي

ميسي

عرض التعليقات

يتوافد الملايين على برشلونة لمشاهدة ليونيل ميسي يلعب في كامب نو، وسيحظى زوار المدينة قريبا بفرصة مشاهدة عرض للسيرك يتناول رحلة صعود مهاجم الأرجنتين الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات.

وسيدشن سيرك دو سولي استعراض "ميسي 10" في بارك ديل فورم في العاشر من أكتوبر ووصفه بأنه "رحلة مثيرة ومدهشة لمدة 90 دقيقة تجمع بين الأداء البدني المذهل والأجواء الشعرية الحالمة".

وسيتم تناول رحلة صعود نجم ميسي مهاجم برشلونة من مسقط رأسه في روساريو إلى قمة كرة القدم العالمية في أول عرض لسيرك دو سوليه في إسبانيا.

وسمح لوسائل إعلام الاثنين بزيارة المكان المزمع إقامة السيرك فيه وسيتسع لثلاثة آلاف متفرج كل ليلة.

تعليقات فيسبوك

مقترح

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG