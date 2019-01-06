برشلونة يبتعد بصدارة الدوري الإسباني

ضمن برشلونة المتصدر لقب بطل الخريف الشرفي بفوزه الثمين على مضيفه خيتافي بنتيجة هدفين لهدف الأحد في المرحلة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونجح ميسي في منح التقدم لبرشلونة في الدقيقة (20)، معززا رصيده في صدارة الهدافين بـ 16 هدفا، فيما أضاف لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة (39).

وسجل لخيتافي، الذي قدم أداء قويا، خايمي مانا في الدقيقة (43).

واستغل برشلونة تعادل مطارده المباشر أتلتيكو مدريد مع مضيفه إشبيلية الثالث بهدف لمثله، ليعزز موقعه في الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق خمس نقاط أمام أتلتيكو، و10 نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي يحتل المركز الخامس.