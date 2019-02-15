برشلونة يجدد لفالفيردي

أعلن نادي برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مدربه آرنستو فالفيردي لموسم إضافي مع خيار التمديد لموسم ثان.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة ومدرب فريقه الأول إلى اتفاق لتمديد العقد بين الطرفين لموسم إضافي (2019-2020) مع خيار (التمديد) لموسم ثان (2020-2021)".

ومنذ قدومه إلى برشلونة من أتلتيك بلباو في أيار/مايو 2017 بدلا من لويس أنريكي، نجح فالفيردي (55 عاما) بقيادة الفريق إلى لقبي الدوري والكأس المحلية الموسم الماضي، قبل أن يضيف إليها الكأس السوبر مطلع الموسم.

وقاد فالفيردي برشلونة في 96 مباراة رسمية فاز في 65 منها (43 في الدوري و11 في الكأس و10 في دوري الأبطال وواحدة في الكأس السوبر) وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات فقط.