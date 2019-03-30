ميسي يحسم لبرشلونة دربي كاتالونيا

حسم برشلونة المتصدر وحامل اللقب دربي كاتالونيا بفوز صعب على جاره إسبانيول (2-0) السبت في افتتاح المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعبه كامب نو بمدرجات ممتلئة بأكثر من 90 الف متفرج، جدد برشلونة فوزه على جاره بعد أن كان هزمه برباعية بيضاء في المرحلة الـ 15 من دور الذهاب.

ويدين برشلونة في الفوز لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل الهدف الأول من ركلة حرة حصل عليها بنفسه على خط المنطقة (71) والثاني إثر تمريرة من البديل البرازيلي مالكولم تابعها بيسراه زاحفة في الزاوية اليسرى (89).

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في البطولة إلى 31 معززا صدارته لترتيب الهدافين بفارق 13 هدفا عن زميله الأوروغوياني لويس سواريز.

كما رفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة مبتعدا على طريق إحراز اللقب الـ 26 في الليغا بفارق 13 نقطة عن مطارده أتلتيكو مدريد الذي يحل في وقت لاحق السبت ضيفا على ديبورتيفو ألافيس.