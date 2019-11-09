بثلاثية لميسي.. برشلونة يستعيد صدارة الدوري الإسباني

حقق برشلونة، حامل اللقب في آخر موسمين، فوزا متوقعا، السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم، واستعاد الصدارة بعد فوزه على ضيفه سلتا فيغو بأربعة أهداف لهدف، بثلاثية نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة ليتصدر بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وبفارق نقطتين عن ريال سوسييداد الذي تعثر مع ليغانيس الأخير بالتعادل بهدف لهدف الجمعة.

وخفض مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي منسوب الضغط عليه، بعدما رسمت علامات استفهام على رأس الجهاز الفني للفريق الكاتالوني إثر الخسارة أمام ليفانتي بهدف مقابل ثلاثة في الدوري الأسبوع الماضي، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي على أرضه مع سلافيا براغ التشيكي المتواضع في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.



وأكد فالفيردي أنه لا يشعر بأي قلق بشأن مصيره، مشيرا إلى أنه يشعر بدعم كامل من ناديه.



وجلس المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق، لكن الظهير الأيسر جوردي ألبا غاب، بسبب إصابة بتمزق في العضلة الخلفية.



وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعد لمسة يد على الغاني جوزف أيدو إثر عرضية من الظهير الأيسر جونيور فيربو، ترجمها ميسي بهدوء في الدقيقة (23).



وبعد خروج الظهير البرتغالي نلسون سيميدو بسبب إصابة بربلة ساقه اليسرى منتصف الشوط الأول، كان برشلونة يعد العدة لتسجيل الهدف الثاني، إلا أن سلتا فيغو عادل من ركلة حرة رائعة للأوروغيواني لوكاس أولاسا لعبها بيسراه فوق حائط الصد على يسار الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في الدقيقة (42).



لكن ميسي رد عليها بركلة رائعة من مسافة بعيدة في المقص الأيسر قبل نهاية الشوط الأول.

وفي مطلع الشوط الثاني، قضى ميسي على آمال الضيوف عندما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم من ركلة حرة مشابهة في الدقيقة (48).



وعادل ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، رقم الثلاثيات "هاتريك" في الدوري المسجل باسم غريمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو مع 34 ثلاثية.



وبقي برشلونة ضاغطا وأهدر له الفرنسي أنطوان غريزمان فرصة خطيرة منفردا في الدقيقة (62)، قبل أن يترك مكانه لسواريز في الدقيقة (73).



وأنهى لاعب الارتكاز سيرجيو بوسكيتس المهرجان مسجلا الهدف الرابع بتسديدة أرضية من حافة المنطقة بعد مجهود من الفرنسي عثمان ديمبيلي (85).



وقال بوسكيتس بعد الفوز "لم أسجل منذ فترة، لكن الأهم هو الفوز. كان هاما أن نعود إلى سكة الانتصارات ونذهب إلى فترة التوقف الدولية بحالة من الهدوء.. جمهورنا يحتفل عندما نحصل على ركلة حرة، وميسي ميزة كبيرة لهذا الفريق".