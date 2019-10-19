برشلونة يعود من الباسك متصدرا

منحت الثلاثية النظيفة التي سجلها برشلونة حامل اللقب في مرمى مضيفه إيبار ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، الفريق الكاتالوني صدارة مؤقتة على حساب الغريم التاريخي ريال مدريد.

وفي انتظار حلول النادي الملكي ضيفا على ريال مايوركا في ختام مباريات اليوم، منح الفرنسي أنطوان غريزمان (13) والأرجنتيني ليونيل ميسي (58) والأوروغوياني لويس سواريز (66) برشلونة فوزا مريحا على مضيفه.

وتصدر بطل الموسمين الماضيين الترتيب برصيد 19 نقطة من تسع مباريات، بفارق نقطة واحدة عن ريال. وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان السبت المقبل في "كلاسيكو" الدوري على ملعب كامب نو، لكن التوتر الحالي في إقليم كاتالونيا دفع لإرجاء المباراة. والموعد المقترح حاليا هو 18 ديسمبر، على أن يؤكد الاتحاد المحلي ذلك رسميا.

وأتى فوز برشلونة قبل أيام من خوضه مباراة ضد مضيفه سلافيا براغ التشيكي الأربعاء ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السادسة في منافسات دوري أبطال أوروبا.

وحقق النادي الكتالوني فوزه الرابع تواليا في الليغا، مواصلا تحسين نتائجه بعدما اكتفى بخسارتين وفوزين وتعادل في المراحل الخمس الأولى.

وقال مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي إن "الأمور كانت صعبة جدا وأتينا لنخرج بأمر إيجابي (...) شيئا فشيئا سيطرنا على المباراة وسجلنا".

وعلى ملعب إيبوروا في مدينة إيبار التي وصلها لاعبو برشلونة بعدما قطعوا مسافة 589 كلم برا تفاديا للفوضى في مطار "أل برات"، بدأ المضيف بشكل أفضل، مع ضغط أكبر وتقدم هجومي.

وعلى رغم أن هذه المحاولات بقيت دون تهديد يذكر على مرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لكنها دفعت قطبي دفاع برشلونة الفرنسيين كليمان لانغليه وصامويل أومتيتي للتدخل غير مرة.

وهدد إيبار مرمى برشلونة في الدقيقة 12، بتسديدة قوية من بيدرو ليون بالقدم اليسرى، لكنها كانت عالية عن العارضة.

ورد برشلونة سريعا بتسجيل الهدف الأول مستغلا خطأ دفاعيا من إيبار، اذ تمكن غريزمان من الانفراد على الجهة اليسرى بفضل كرة بعيدة المدى من لانغليه، بعدما سقط مراقِبه ظهير إيبار الأرجنتيني بابلو دي بلاسيس.

وواصل المهاجم الدولي تقدمه نحو مرمى المضيف، ووضع الكرة بإتقان على يسار الحارس الصربي مارك دميتروفيتش، لامست قدمه وارتدت من القائم الأيمن، وتابعت طريقها الى داخل الشباك (13).

واستمر سيناريو الشوط الأول بضغط هجومي دون خطورة تذكر لإيبار، ومحاولات خجولة من برشلونة قامت بشكل أساسي على المهارات الفردية لقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تمكن في الدقيقة 31، من الانفراد بحارس إيبار بعد مراوغة متقنة لاثنين من مدافعيه.

وحاول الأرجنتيني أن يراوغ الحارس أيضا، وبدا أنه نجح في تخطيه، لكن الصربي تمكن وهو على الأرض، من وضع يده في مسار الكرة وإيقاف المحاولة بعدما تعثر ميسي بشكل طفيف أثناء المراوغة (31).

هدية ميسي لسواريز

وبدأ برشلونة الشوط الثاني باستحواذ أفضل، وتمكن من هز شباك دميتروفيتش عبر سواريز بعد تبادل متقن للكرة مع ميسي. لكن الهدف ألغي بداعي وجود تسلل على المهاجم الدولي (49).

لكن برشلونة عاد وعزز تقدمه عبر ميسي قبل انقضاء ربع ساعة على بداية الشوط، بعد تعاون ثلاثي في منطقة جزاء إيبار، بمحاولة بدأت عبر سواريز، ومنه إلى غريزمان الذي حول كرة ذكية الى الأرجنتيني المتقدم من الخلف دون رقابة، فلم يجد صعوبة في تحويلها إلى الشباك (58).

وعزز برشلونة تقدمه في الدقيقة 66، عندما أهدى ميسي سواريز الهدف الشخصي الثاني، بعد انفراد اللاعبين بشكل تام إثر تمريرة بينية متقنة من غريزمان. وأنهى الأرجنتيني المحاولة بتمريرة على طبق من ذهب لزميله وصديقه الأوروغوياني الذي أودع الكرة في المرمى الخالي.

واقترب سواريز من تحقيق الـ "هاتريك" في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، مرت قريبة من القائم الأيسر.