برشلونة يفشل في تجاوز سلافيا براغ التشيكي بدوري الأبطال

فشل فريق برشلونة الإسباني، الثلاثاء، في تحقيق الفوز على ضيفه سلافيا براغ التشيكي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسقط برشلونة في فخ التعادل السلبي في ملعبه، ليؤجل تأهله إلى الدور الموالي إلى المباراة القادمة أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة بثماني نقاط، في انتظار نتيجة انتر ميلان الإيطالي ودورتموند اليوم.

وفشل برشلونة في مصالحة جماهيره بعد خسارته السبت أمام ليفانتي المتواضع 1-3 في الدوري الإسباني، ليتساوى معه كل من ريال مدريد وريال سوسييداد بـ22 نقطة في الصدارة.

وبرغم تعادله، عزز برشلونة رقمه القياسي بعدم خسارته في آخر 34 مباراة على أرضه في دوري الأبطال منذ سبتمبر 2013، بواقع 30 انتصارا و4 تعادلات.

وبدأ سلافيا، الذي يشارك لأول مرة في البطولة خلال 12 سنة، المواجهة بقوة باحثا عن هدف يمنحه فوزا تاريخيا، الا أن النتيجة بقيت سلبية واقتسم الفريقان نقطتي التعادل.