برشلونة يفكر في "مرحلة ما بعد ميسي"

قال الجمعة رئيس برشلونة الإسباني جوسيب بارتوميو أن النادي يفكر في مرحلة ما بعد ليونيل ميسي.

وفي مقابلة مع صحيفة أسوشيتد برس كشف بارتوميو "نحن نستعد لحقبة ما بعد ميسي".

وعلى الرغم من أن ليونيل ميسي لا يزال في أوج قوته، إلا أن النادي بدأ بالفعل في النظر إلى اليوم غير المرغوب فيه من طرف محبي وـأنصار الفريق.

وأضاف بارتوميو "في الموسمين أو الثلاثة المقبلة سوف يواصل قائدنا ليكون هو نفسه ليونيل ميسي، لكن في الواقع هناك لاعبون شباب آخرون قادمون، هناك لاعبون قادمون من الخارج، وآخرون من الأكاديمية التابعة لنا" ثم أردف "نحن سعداء للغاية بأننا نستعد لمرحلة ما بعد ميسي".

وميسي أفضل هداف في تاريخ برشلونة برصيد 609 هدفا في 697 مباراة وقاد الفريق لأربع وثلاثين بطولة، ولا يزال هو قائد الفريق بلا منازع، وأفضل هداف وممرر للكرة.



لا يشارك مكانة ميسي في قلوب جماهير برشلونة سوى يوهان كرويف، اللاعب والمدرب السابق الذي يعود إليه الفضل في تأسيس أسلوب برشلونة الهجومي الذي استغله ميسي ليصل إلى حد الامتياز.



وبينما يثق بارتوميو في المستقبل، يسود قلق بين الجماهير حيال كيفية تعامل النادي الكتالوني عندما يبدأ مستوى ميسي البالغ من العمر 32 عاما في التراجع.



قال بارتوميو إن الهدف الأول لخطة النادي الانتقالية هو ضمان اعتزال ميسي وهو يرتدي قميص برشلونة، وكذلك البقاء مرتبطا به بعد انتهاء أيامه كلاعب.



وأضاف "عقد ميسي ينتهي عام 2021، لكن بالتأكيد ستكون رغبة كافة الأطراف المعنية هي تمديد العقد إلى أجل غير مسمى، إذا كان ميسي يشعر بالقوة والطموح".



وقال "دائما ما أشبهه ببيليه الذي لعب لناد واحد في البرازيل، وليس لدي شك في أنه بعد إنهاء ميسي لمسيرته كلاعب كرة فسيبقى مرتبطا بهذا النادي لبقية حياته".



ومع المهاجم لويس سواريز والمدافع جيرارد بيكيه ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس وجميعهم فوق سن الثلاثين، يواجه برشلونة مهمة استبدال جيل من الفائزين