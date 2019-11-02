برشلونة يكشف طبيعة إصابة سواريز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، السبت، أن مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز، تعرض لإصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، من دون أن يحدد موعد عودته للملاعب.



وكان سواريز غادر مباراة ليفانتي، السبت، بعد 30 دقيقة والتي خسرها برشلونة بنتيجة هدف لثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الليغا.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال برشلونة إن سواريز خضع لبعض الاختبارات الطبية التي أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى.



وأشار النادي إلى أن سواريز لن يكون متاحا الآن للمشاركة مع الفريق في المباريات، ويعتمد موعد عودته على مدى تعافيه من الإصابة.