برشلونة يكشف مدة غياب سواريز

خضع مهاجم برشلونة ومنتخب الأوروغواي لويس سواريز لعملية جراحية في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع كما أعلن ناديه الجمعة.

وسيغيب سواريز بالتالي عن نهائي كأس إسبانيا ضد فالنسيا في 25 أيار/مايو الحالي، وعن بداية بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل من 14 حزيران/يونيو إلى السابع من تموز/يوليو المقبلين.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانا أكد فيه أن "سواريز خضع لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليمنى التي تعاني من ضرر في الغضروف".

واتخذ سواريز قرار إجراء العملية الجراحية بالاتفاق مع الجهاز الطبي لنادي برشلونة وذلك بعد يومين من خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنكليزي إثر تلقيه خسارة قاسية بأربعة أهداف نظيفة في إياب نصف النهائي.

وسيغيب سواريز على الأرجح عن مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات لبطولة كوبا أميركا ضد الأكوادور في 17 حزيران/يونيو، واليابان وتشيلي في 21 و25 منه على التوالي.