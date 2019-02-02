أوقعت قرعة الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، برشلونة، بطل الكأس 30 مرة ومحتكر اللقب في آخر أربع سنوات، في مواجهة غريمه اللدود ريال مدريد.

وقال مدرب برشلونة إرنستو بالبيردي إن مواجهة ريال مدريد ستزيد من إرهاق لاعبيه في مرحلة محورية في الموسم لكنها ستوفر وجبة ممتعة للجماهير.​

وسيقام لقاء الذهاب في كامب نو الأربعاء المقبل وتتكرر القمة إيابا في سانتياغو برنابيو في مدريد يوم 27 أو 28 من الشهر الجاري.

​ويعني هذا أن مواجهة قطبي الكرة الإسبانية ستتكرر ثلاث مرات خلال أربعة أسابيع، إذ يستضيف ريال مدريد غريمه القطالوني في قمة بدوري الدرجة الأولى في الثاني من آذار/ مارس.

وفي المواجهة الأخرى بقبل النهائي يلتقي ريال بيتيس مع بلنسية.​

وبين زيارتي برشلونة إلى ملعب غريمه سيلعب الفريق القطالوني ضد أولمبيك ليون مرتين في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا ضمن جدول مزدحم للفريق الذي يسعى للحفاظ على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال بالبيردي "هذا يجعل الموسم أكثر إثارة، خوض مواجهة قوية ضد ريال مدريد مرتين سيؤثر علينا بدنيا لكن هذا أمر ممتع جدا للجماهير وكذلك لنا".

وأضاف في مؤتمر صحافي قبل مواجهة بلنسية في الدوري السبت "جدولنا صعب جدا وإذا كنت تلعب بانتظام ولم تخرج من الأدوار الإقصائية فهذا يزيد معدل الإرهاق ويجب أن نفكر على المدى القريب والبعيد لأننا لا نريد التعثر في الدوري".

وسحق برشلونة غريمه 5-1 في قمة بالدوري في تشرين الأول/أكتوبر الماضي ويتفوق بفارق عشر نقاط عن ريال.

لكن المنافس المدريدي المنتشي فاز خمس مرات في آخر ست مباريات وسجل 15 هدفا بجميع المسابقات.

وتابع بالبيردي الذي يتصدر فريقه بفارق خمس نقاط عن أتليتيكو مدريد "كان وضع ريال سيئا في الدوري لكنه تحسن كثيرا وستكون المواجهة صعب، ستكون مواجهة رائعة، مباراتان قويتان في خضم صراع الفريقين في الدوري المحلي ودوري الأبطال".

وحول برشلونة تأخره 2-صفر ذهابا إلى فوز ساحق 6-1 على اشبيلية ليتأهل للدور قبل النهائي.

وكان طريق ريال مدريد أسهل إلى قبل النهائي بعد أن فاز 4-2 بملعبه على جيرونا وكرر الانتصار 3-1 خارج ملعبه.