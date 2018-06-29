بركان بالي يعطل 276 رحلة جوية

اضطر الرماد البركاني في جزيرة بالي الإندونيسية السلطات إلى إغلاق المطار الدولي وإلغاء مئات الرحلات الجوية الجمعة، في حين فر سكان القرى الواقعة تحت بركان جبل أغونغ من بيوتهم.

وأطلق البركان الذي بدأ في الثوران الخميس عمودا من الرماد بارتفاع 2500 متر ولهيبا أحمر أضاء المكان في ساعات الليل.

وسيظل مطار بالي، ثاني أكثر مطارات إندونيسيا ازدحاما بالمسافرين، مغلقا يوم الجمعة حتى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي على الأقل.

وقالت سلطات المطار إنه تقرر إلغاء 85 رحلة دولية و191 رحلة داخلية مما أثر على نحو 16 ألف مسافر.

وقال سوتوبو بورو نوجروهو من وكالة مواجهة الكوارث في بيان إنه ما من شيء يدل على المدة التي قد يستغرقها ثوران البركان وإن التحذير من مستوى البركان لم يتغير.

وأضاف: "لا تزال تحدث هزات صغيرة جدا... مما يشير إلى أن الحمم تتحرك نحو السطح".

وقال نوجروهو إن 309 من السكان المقيمين بمنطقة الخطر في محيط أربعة كيلومترات من البركان ذهبوا طوعا إلى ثلاثة مراكز إيواء الجمعة.

وفي مطار بالي الدولي اصطف مئات الركاب في صالة المسافرين لمعرفة أي أنباء من شركات الطيران، بينما نام البعض على الأرض بجوار حقائبهم.

المصدر: رويترز