نيوزيلندا تمرر تصويتا أوليا حول الأسلحة

صوت البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة الثلاثاء لصالح تدابير جديدة حول حيازة الأسلحة خلال المرحلة الأولى من مشروع قانون يأمل المشرعون أن يصبح قانونا بحلول نهاية الأسبوع المقبل.



وسيحظر القانون بعد إقراره، الأسلحة التي استخدمها المسلح الذي هاجم الشهر الماضي مسجدين في مدينة كرايستشيرش وقتل 50 مصليا وأصاب عشرات آخرين بجروح.



وصوت نائب واحد فقط من أصل 120 ضد مشروع القانون، وكان ذلك بمثابة استعراض لوحدة موقف الحزبين الرئيسيين في البلاد. والنائب هو المحافظ ديفيد سيمور الذي قال إن الإجراءات المتعلقة بالمشروع متسرعة للغاية.



وكان التصويت واحدا من بين ثلاثة على النواب تمريرها قبل أن يصبح مشروع القانون قانونا.



وقال وزير الداخلية ستيوارت ناش إن بإمكان عدد كبير للغاية من الأشخاص الحصول على أسلحة نارية خطرة بموجب القوانين الحالية. وأضاف "ملكية الأسلحة في نيوزيلندا تظل امتيازا وليس حقا".

