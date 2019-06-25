برنامج الأغذية: الحوثيون منعوا دخول مساعدات

قال ناطق باسم برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء إن الحوثيين في اليمن منعوا دخول شحنة كانت ستطعم نحو 100 ألف عائلة على حافة المجاعة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، أن المساعدات أوقفت بعدما تم تعليق نشاط المنظمة التابعة للأمم المتحدة هناك جزئيا الأسبوع الماضي بعد اتهامه الحوثيين بنهب المساعدات. ورد الحوثيون، الذين يسيطرون على شمال اليمن، بحملة إعلامية شرسة ضد البرنامج، متهمين إياه بإرسال أغذية فاسدة.

وذكر المسؤول أن الحوثيين أمروا بمنع دخول ما يزيد على ثمانية آلاف طن من الطحين أرسلها البرنامج من ميناء الحديدة، بزعم أن الشحنة مليئة بالحشرات النافقة.

وأظهر فحص لاحق للشحنة، المتوقفة الآن في عمان، أنها نظيفة تماما.