برنامج لكشف الفيروسات من 'NSA'

أعلنت وكالة الأمن القومي الأميركي الثلاثاء برنامجا خاصا لمساعدة المبرمجين على كشف الاختراقات وأدوات التجسس في البرمجيات والتطبيقات المختلفة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "RSA" الذي يعقد في سان فرانسيسكو.

ويمكن للمبرمجين تحميل برنامج "غيدرا"/ (Ghidra) مجانا، والذي يمكنه تحليل أية شيفرات لبرمجيات خبيثة ضمن ملفات البرمجيات والتطبيقات.

ووضعت الوكالة رسم تنين أحمر شعارا للبرنامج، أطلقت عليه اسم "غيدرا".

ويستطيع "غيدرا" الكشف عن البرمجيات التي تتيح قرصنة الجهاز، والتي تعرف باسم فيروسات طلب الفدية "مالوير"/ (Malware) والاختراق والتجسس "سباي وير"/ (Spyware).

ويعمل البرنامج من خلال الهندسة العكسية (SRE) التي تقدم للمبرمج ما يشبه تشريحا كاملا للبرمجيات أو التطبيق، لغرض فحصه وتحديد مكان الخلل وحجم الضرر فيه.

ويقدم "غيدرا" أدوات تقترح حلولا لمعالجة الخلل من خلال تعليمات يقترحها على المبرمج، ويعطيه الخيار بإنتاج علاج للخلل الذي حصل حسب ما يراه مناسبا.