برهم صالح رئيسا للعراق

فاز مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح الثلاثاء بمنصب رئيس الجمهورية في العراق، وفقا لما أعلن مجلس النواب العراقي.

وفي أول تعليق له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية قال صالح إنه سيحرص على الالتزام باليمن الدستورية للحفاظ على وحدة العراق وسلامته.

وأكد صالح في كلمة أمام أعضاء مجلس النواب أنه سيكون "رئيسا للعراق وليس لفئة أو جهة واحدة".

وحصل صالح على أصوات أعلى من منافسه مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني فؤاد حسين في الجولة الأولى من عملية الاقتراع التي جرت في مجلس النواب.

ورغم فوز صالح في الجولة الأولى، إلا أنه لم يحصل على أغلبية الثلثين المطلوبة وفقا للقانون، ليتم إجراء جولة ثانية فاز بها صالح أيضا ليصبح بذلك رئيسا للعراق.

وقبل إجراء الجولة الثانية أعلن الحزب الديموقراطي انسحاب مرشحه من سباق التنافس على منصب رئيس الجمهورية، إلا أن رئاسة البرلمان رفضت ذلك واستمرت في إجراءات انتخاب الرئيس.