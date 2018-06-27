بروكسل: تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن أوروبا

أكد بيان للاتحاد الأوروبي أن فرص انضمام تركيا للكتلة الأوروبية تتضاءل، مشيرا إلى أن المفاوضات في هذا الاتجاه في حالة "جمود" حاليا.

وقال البيان الذي أصدره وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد عقب اجتماع لهم في لوكسمبورغ إن "مجلس (الوزراء) يشير إلى أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن الاتحاد".

وأضاف البيان أن "مفاوضات انضمام تركيا وصلت فعليا إلى نقطة الجمود".

وقال الوزراء في بيانهم إن "المجلس يشعر بالقلق بوجه خاص بشأن التراجع العميق والمستمر في حكم القانون والحقوق الأساسية ومن بينها حرية التعبير".

لكن الوزراء الأوروبيين أكدوا أن تركيا تظل "شريكا أساسيا" للاتحاد الأوروبي في عدة ملفات، مثل المساعدة على وقف تدفق المهاجرين.

وساءت علاقات الاتحاد بتركيا في السنوات الأخيرة بسبب أدائها في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد الحملة الأمنية الواسعة التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.

وسيحظى أردوغان بسلطات معززة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، وقد قدمت له بروكسل التهنئة في بيان مقتضب.