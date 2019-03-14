بروكسل: 7 مليارات دولار دعم للسوريين

تعهد مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل بسبعة مليارات دولار للاجئين السوريين، وذلك في ختام جلساته مساء الخميس، فيما تحتاج الأمم المتحدة إلى 8.8 مليار دولار لتغطية احتياجاتها.

وأعلنت ألمانيا عن مساهمة بقيمة 1.44 مليار يورو للاجئين السوريين، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي كمؤسسات عن مساهمة بقيمة ملياري يورو خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر المانحين الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل، كما أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 397 مليون دولار.

وقال كريستوس ستايلندس المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا أكثر من ثلثي الدعم للمساعدات الإنسانية إلى السوريين في داخل سوريا ودول الجوار، مضيفا مليارين و370 مليون دولار للعام 2020، بجانب السبعة مليارات للاجئين السوريين.

وقال وزير التنمية الألماني غيرد مولر لدى وصوله "نحن ملتزمون بتقديم 1.44 مليار يورو، ما يجعلنا ثاني أكبر المانحين".

بدوره، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس أن الاتحاد الأوروبي "سيخصص ملياري دولار من الميزانية المشتركة".

وقبل ذلك تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (464 مليون يورو).

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية في مؤتمر بروكسل الثالث حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" عن تقديم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 397 مليون دولار للشعب السوري، وبذلك يرتفع حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة استجابة للأزمة السورية إلى أكثر من 9.5 مليار دولار منذ بداية الأزمة.

وتهدف هذه المساعدات إلى تأمين الغذاء والمأوى والصرف الصحي والنظافة والعناية الصحية والتعليم وغيرها من المساعدات الضرورية لما يقرب من 12 مليون شخص يعانون داخل سوريا بالإضافة إلى حوالي 5.7 مليون لاجئ في المنطقة.

ويساعد جزء من هذا التمويل أيضًا في دعم المجتمعات المضيفة في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر التي تستضيف اللاجئين السوريين، بحيث يتم تخصيص​135 مليون دولار للنازحين داخل سوريا، و97 مليون دولار للاجئين في لبنان، و81 مليون في تركيا، و57 مليون في الأردن، و18 مليون للعراق، وستة ملايين للاجئين السوريين في مصر، وثلاثة ملايين أخرى موزعة في الإقليم.

ودعت الخارجية الأميركية في بيان لها إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق لجميع المحتاجين في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2449.

وأعلن الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا والمبعوث إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش جيمس جيفري خلال مشاركته في المؤتمر أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مبلغ خمسة ملايين دولار لمواصلة العمليات الحيوية المنقذة للحياة التي تقوم بها الخوذات البيضاء في سوريا ولدعم الآلية الدولية غير المنحازة والمستقلة للأمم المتحدة المكلفة بالمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.