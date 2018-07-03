بريدك الإلكتروني.. لست وحدك من يقرأ الرسائل

مئات من شركات تطوير البرمجيات تتصفح البريد الإلكتروني لملايين مستخدمي بريد "جي ميل" التابع لشركة "غوغل"، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وذكر التقرير أن تلك الشركات تتصفح رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين الذين اشتركوا في خدمات تقدمها تلك الشركات باستخدام حساباتهم على "جي ميل".

ومن بين تلك الشركات "ريترن باث" و"إديسون سوفتوير" و"آي داتا سورس".

وقالت الصحيفة إن "ريترن باث" و"إديسون سوفتوير" لم تطلب بشكل مباشر إذن المستخدمين لقراءة رسائلهم الإلكترونية.

وقالت شركة "غوغل" في بيان إنها تقدم بيانات المستخدمين فقط للشركات التي تم فحصها والتي منحها المستخدمون إذنا واضحا للوصول لبريدهم.

وأضافت أن موظفيها يقرأون الرسائل البريدية للمستخدمين "في حالات محددة للغاية" بعد الحصول على إذن المستخدمين، أو "لأغراض أمنية".