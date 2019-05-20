بريطانيان استخدما 'تريب أدفايزر' للانضمام لداعش

صديقان بريطانيان أرادا الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا، فاختارا موقع السفر الشهير TripAdvisor لتنظيم الرحلة.

صفوان منصور وحنظلة باتيل (23 عاما) حكم عليها الاثنين بالسجن 14 عاما لكل منهما بتهمة محاولة الالتحاق بصفوف منظمة إرهابية. وجاء الحكم بعد أن أدانتهما هيئة محلفين في وقت سابق إثر محاكمة استمرت أسبوعين.

التحقيقات أشارت إلى أن الصديقين سافرا إلى تركيا مرتين عامي 2016 و2017 قبل أن يلقى القبض عليهما في المرة الثانية بفندق في إسطنبول بعد نصب كمين لهما.

اختار باتيل ومنصور السفر إلى محافظة هاتاي التركية على الحدود مع سوريا بعد الدخول على موقع السفر ومعرفة الأماكن التي يرتادها السياح.

منصور قال في التحقيقات إنهما سافرا إلى هناك في 2016 بغرض السياحة، لكن في الواقع كانت هذه المنطقة "نقطة عبور" لسوريا بحسب الادعاء البريطاني.

عاد الاثنان إلى بلادهما بعد فشلهما في الوصول إلى الشخص الذي كان سيساعدهما في العبور إلى سوريا.

كرر الصديقان المحاولة فسافرا إلى اسطنبول في أيار/مايو 2017. اتصل منصور بشخص عبر خدمة الرسائل المشفرة "تليغرام"، وكان يفترض أنه سيساعده على تنفيذ الخطة، لكن اتضح أنه كان عميلا سريا أميركيا.

أخبر منصور وباتيل العميل السري أنهما في اسطنبول وحددا موقعها، فأبلغهما أنه سيرسل إليهما شخصا لمساعدتهما، وبالفعل أٌرسلت الشرطة للقبض عليهما، ثم تم ترحيلهما من تركيا بعد أن قضائهما تسعة أيام داخل سجن تركي.

دفاع الصديقين قال إنهما كانت لديهما خطط "ساذجة وغبية" لعبور سوريا لكن لم يكن لديهما أي نية لارتكاب أعمال إرهابية.