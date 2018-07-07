بريطانيا: الاشتباه في تسمم شرطي بغاز الأعصاب

أفادت مصادر طبية بريطانية السبت بأن ضابطا في الشرطة يجري اختباره لاحتمال تعرضه لغاز الأعصاب "نوفيتشوك" الذي تسبب في تسمم زوجين في جنوب غرب إنكلترا في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم مستشفى منطقة ساليسبري إن الضابط طلب "مشورة طبية فيما يتعلق بالحادث المستمر في أميسبوري" ونقل إلى مستشفى في بلدة ساليزبيري المجاورة لإجراء "اختبارات متخصصة"".

وكان العميل الروسي البريطاني المزودج سيرغي سكريبال قد تعرض هو وابنته للإصابة بذات الغاز في ساليزبيري في آذار/مارس الماضي، في حادثة اتـُهمت روسيا بالوقوف وراءها وتسببت في أزمة دبلوماسية كبيرة بينها وبين العديد من الدول، لكن روسيا نفت تلك التهم.