بريطانيا: السعودية قد تواجه عواقب خطيرة

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الخميس إن السعودية ستواجه "عواقب خطيرة" في حال تأكدت شكوك المسؤولين الأتراك بأن الصحافي السعودية جمال خاشقجي قتل بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول.



وأضاف هانت في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الأشخاص الذين يعدون أنفسهم منذ فترة طويلة أصدقاء للسعودية يقولون إن هذه مسألة في غاية الخطورة".



وأضاف "وفي حال ثبتت صحة هذه المزاعم، ستكون هناك عواقب وخيمة لأن صداقاتنا وشراكاتنا تقوم على القيم المشتركة"، مؤكدا أن بلاده "في غاية القلق".



وأشار هانت إلى أنه تحدث مع نظيره السعودي عادل الجبير وأبلغه "مدى قلق بريطانيا البالغ".

وبريطانيا حليف مقرب وشريك تجاري للسعودية.

ولم يشاهد خاشقجي منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عندما دخل القنصلية السعودية للحصول على وثائق رسمية لزواجه. ونقل الإعلام عن مسؤولين أتراك قولهم إنه قتل، إلا أن السعودية نفت ذلك.