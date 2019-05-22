بريطانيا تطلق الجيل الخامس دون هواوي

ستكون شركة الاتصالات البريطانية العملاقة "إي إي" هذا الشهر أول مشغل في بريطانيا يطلق شبكة الجيل الخامس دون تكنولوجيا هواوي كما كان مقررا في الأساس، وفق ما أعلنت الشركة الأربعاء.

وكانت شركة "إي إي" قد أعلنت في وقت سابق إنها ستستورد أول هاتف من الجيل الخامس من شركة هواوي، وهو "هواوي ميت 20 أكس 5 جي" إلى بريطانيا لكن مشاركة العملاق الصيني في قطاع الاتصالات في بريطانيا أثارت جدلا سياسيا.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن الرئيس التنفيذي لشركة "إي إي" مارك إليرا قوله إن الشركة "علقت" إطلاق هواتف الجيل الخامس من هواوي لعدم توفرها على "ضمانة الخدمة" الضرورية لتقديم عقود طويلة الأجل.

وقال "اضطررنا لتعليق ذلك".

وقالت شركة غوغل في وقت سابق هذا الأسبوع إنها بصدد قطع العلاقات بين نظامها التشغيلي أندرويد ومصنع الهواتف هواوي، ما سيؤثر على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية.

ويأتي القرار في خضم نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت "إي إي" المملوكة من مجموعة بريتش تيلكوم الأربعاء، إنها ستبدأ في إطلاق الشبكة الجديدة الفائقة السرعة للهاتف النقال في 30 أيار/مايو في ست مدن بشكل أولي، هي لندن وكارديف وبلفاست وإدنبره وبرمنغهام ومانشستر.

وقالت إنها تخطط للوصول إلى 1500 موقع بنهاية 2019.

وقال إليرا إن عملية الإطلاق ستساعد في "إبقاء المملكة المتحدة في واجهة التكنولوجيا الرقمية".