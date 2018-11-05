بريطانيا تفتتح قاعدة عسكرية في عمان

قالت بريطانيا الاثنين إنها ستفتح قاعدة تدريب عسكري مشتركة في سلطنة عمان في آذار/مارس من العام المقبل مع تطلع المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها مع حلفائها في المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون عن افتتاح قاعدة التدريب البريطانية العمانية أثناء زيارة إلى السلطنة لمتابعة ختام تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق شارك فيها آلاف الأفراد الذين تدربوا على القتال في الصحراء.

وأوضح وليامسون في بيان أصدرته وزارته: "علاقاتنا مع عمان مبنية على قرون من التعاون ونحن نعمل على تعزيزها لتستمر في المستقبل بافتتاح قاعدتنا المشتركة الجديدة".

وأضاف أن "هذا أكثر أهمية الآن منه في أي وقت مضى، حيث تسعى الأنشطة الخبيثة لدول معادية ومنظمات متطرفة عنيفة لتقويض الاستقرار وتخريب النظام القائم على المبادئ الذي نعتمد عليه جميعا".

وافتتحت بريطانيا في وقت سابق هذا العام قاعدة عسكرية دائمة في البحرين.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن وليامسون أشار في اجتماعاته مع القادة العمانيين إلى نيته توقيع اتفاق ثنائي جديد في مطلع العام القادم يشمل تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون الأوسع نطاقا.