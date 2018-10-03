بريطانيا: روسيا تشن هجمات إلكترونية حول العالم

اتهم وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الخميس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU) بشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية ورياضية وشركات ووسائل إعلام حول العالم.

وقال هانت في بيان إن "هذا النوع من السلوك يظهر رغبتهم في العمل دون اعتبار للقانون الدولي أو القواعد المعمول بها والتصرف مع شعور بالإفلات من العقاب وبدون النظر إلى العواقب".

وأضاف هانت أن "رسالتنا واضحة، وهي أننا مع حلفائنا، سنكشف عن محاولات الاستخيارات الروسية لتقويض الاستقرار الدولي".

وأضاف أن روسيا تحاول تقويض الانتخابات التي تجري في دول أخرى.

وأشار تقييم للمركز الوطني للأمن الإلكتروني البريطاني (NCSC) إلى أن هذه الذراع الاستخباراتية الروسية استخدمت شبكة من القراصنة لنشر الفتنة في جميع أنحاء العالم.

وكانت بريطانيا قد اتهمت عملاء تابعين للجهاز بالهجوم على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبيري البريطانية في آذار/مارس الماضي.

وقالت وكالة رويترز إن هذا الجهاز يجند عملاء في جميع أنحاء العالم ويقوم موظفوه بالرجوع مباشرة إلى رئيس هيئة الأركان العامة ووزير الدفاع. ويعتبر الهيكل التنظيمي له وأعداد موظفيه وحجم التمويل الذي يتلقاه من أسرار الدولة الروسية.