بريطانيا.. جدل حول قانون مكافحة الإرهاب

دخل قانون مكافحة الإرهاب الجديد في بريطانيا حيز التنفيذ الجمعة بعقوبات تصل للسجن لمدة 15 عاما لمجرد النقر على مواقع تنشر "دعاية إرهابية".

وتتضمن التدابير الجديدة التي أوردها القانون عقوبة السجن لـ10 سنوات للأشخاص الذين يدخلون أو ينتقلون للعيش في مناطق معينة خارج البلاد، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن لمن ينشرون صورا أو يكتبون عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الجماعات المحظورة.

وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد إن قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لعام 2019 يمنح "الشرطة الصلاحيات التي تحتاج إليها لتعطيل المؤامرات الإرهابية قبل حصولها، والتأكد من أن الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا يواجهون عقوبة عادلة".

وأضاف "كلنا شاهدنا الهجمات المميتة التي وقعت في لندن ومانشستر في عام 2017 ، ما زال تهديد الإرهاب يتطور وكذلك الأمر بالنسبة لرد فعلنا، ولهذا السبب تم تطبيق هذه التدابير الحيوية الجديدة".

ولم تحدد الحكومة البريطانية بعد المناطق التي يشملها القانون، لكن من المتوقع أن تتضمن الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية ومناطق النزاع.