بريطانيا: قتيل بانفجار في سالزبيري

قتل شخص في انفجار بمصنع عسكري في منطقة سالزبيري البريطانية حسب ما أفادت مصادر محلية مساء الجمعة.

وتسبب الانفجار الذي وقع في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في إصابة شخص آخر بجروح وصفتها شرطة ويلتشير بالخطيرة.

وفور وقوع الحادث تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى المصنع التابع لشركة Chemring Countermeasures البريطانية.

وفيما فتح تحقيق لكشف الملابسات أكدت الشرطة أن "الحادث تم احتواؤه ولا يوجد خطر على السكان في المناطق المحيطة".

يشار إلى أن ساليزبيري هي المنطقة ذاتها التي تعرض فيها العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته إلى هجوم بغاز الأعصاب نسبته بريطانيا والولايات المتحدة إلى روسيا لكن الأخيرة نفت ذلك.